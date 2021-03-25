На Волыни в результате столкновения маршрутки и грузовика пострадали семь человек

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Луцке произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

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“Автопроисшествие произошло сегодня в 12:30 по улице Киверцевской в Луцке. Столкнулись маршрутное такси Богдан и грузовик ЗИЛ с прицепом. В настоящее время за помощью к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

“Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, трое из которых — дети.



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