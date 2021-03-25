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На Волыни в результате столкновения маршрутки и грузовика пострадали семь человек

На Волыни в результате столкновения маршрутки и грузовика пострадали семь человек

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Луцке произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.

Цитата

“Автопроисшествие произошло сегодня в 12:30 по улице Киверцевской в Луцке. Столкнулись маршрутное такси Богдан и грузовик ЗИЛ с прицепом. В настоящее время за помощью к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

“Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Шевченковском районе Днепра в субботу вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, трое из которых — дети.

В столице пьяный водитель маршрутного автобуса попал в ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, полиция, Луцк и Волынь
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