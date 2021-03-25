Исследования доказали: экспресс-тесты на антиген ненадежны в бессимптомных случаях COVID-19. Чем заменить?

КИЕВ. 25 марта. УНН. Согласно данным 64-х исследований, экспресс-тесты на COVID-19, которые проявляют белки (антигены) в вирусе, лучше диагностируют заболевания у пациентов с симптомами, чем у тех, у кого отсутствуют симптомы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадский телеканал Global News.

Детали

Анализ показал, что в среднем "антигенные экспресс-тесты" правильно определяли 72 процента симптоматических случаев COVID-19, но только 58 процентов случаев у людей без симптомов.

Самый эффективный тест - SD Biosensor STANDARD Q - правильно идентифицировал вирус у 88 процентов пациентов с симптомами и у 69 процентов пациентов без симптомов.

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Для скрининга среди 10 000 людей без симптомов, у которых 50 человек болеют COVID-19, этот тест позволит правильно определить 35, пропустит 15 случаев и неправильно даст положительные результаты для 90 людей, которые не были инфицированными, подсчитали авторы.

Исследователи считают, что важно предупредить людей без симптомов, которые получили отрицательный результат экспресс-теста, что они все еще могут быть инфицированными.

К слову

Эксперты считают, что в случае с бессимптомными больными и массовоым скринингом в Украине целесообразнее использовать уникальную разработку украинских ученых - ИФА-тест на антиген, который обнаруживает COVID-19 за 7 дней до появления первых симптомов. Это происходит за счет того, что украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R чувствителен минимум в 75 раз чем лучший экспресс-тест на антиген.

Дополнение

Напомним, инфекционист Игорь Гайдук ранее рассказал, почему экспресс-тест не подходит для выявления COVID-19 у контактных и бессимптомных больных. Для этой категории потенциальных больных необходимо использовать значительно более чувствительные и точные лабораторные тесты - ИФА DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген коронавируса.