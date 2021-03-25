Обыски в офисе "Украинского выбора": что нашли и изъяли правоохранители

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во время обысков в офисе общественного движения "Украинский выбор - право народа" в Киеве было изъято компьютерную технику. Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", который до 2016 года назывался "Украинский выбор", способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти. Кроме того, члены общественной организации после установления эффективного контроля Российской Федерацией над полуостровом принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" 16 февраля 2014 года на территории АР Крым и г. Севастополя. Они принимали участие в работе незаконных избирательных комиссий, были наблюдателями на участках во время проведения "референдума", а также обеспечивали их охрану в составе незаконных вооруженных формирований.

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"В рамках досудебного расследования ... проведено санкционированные обыски в центральном офисе общественного движения "Украинский выбор - Право народа" в Киеве и по месту жительства одного из ее участников в Днепре. По результатам следственных действий изъята компьютерная техника", - говорится в сообщении.

Ранее

Сегодня Служба безопасности Украины пришла с обысками в "Украинский выбор". Как сообщили в пресс-службе, правоохранители расследуют участие в незаконной аннексии Крыма.

Также в СБУ сообщили, что во время досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители ОО участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя после временной аннексии полуострова РФ. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи Службы безопасности Украины, как указано, "проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины". Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и по ст 111 (государственная измена).