Обвинение имеет право начать процедуру экстрадиции Януковича - Офис Генпрокурора

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сторона обвинения на данный момент имеет право начать относительно экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции. Об этом заявили в пресс-службе Офисе Генпрокурора после решения апелляционной инстанции относительно Януковича, передает УНН.

Цитата:

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в сообщении.

Детали

Об этом в Офисе Генпрокурора сообщили после решения Киевского апелляционного суда об оставлении в силе решения суда первой инстанции о применении заочного ареста в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти.

Что было ранее

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому по делу об узурпации власти.

По Януковичу уже есть приговор по другому делу. Так, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

После этого Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене Януковича.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов на Майдане. С тех пор он находился на территории России - в Ростове-на-Дону.