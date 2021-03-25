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Опять фальсификат: в Полтавской области правоохранители изъяли незаконного алкоголя на более чем 7,6 млн грн

Опять фальсификат: в Полтавской области правоохранители изъяли незаконного алкоголя на более чем 7,6 млн грн

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Полтавской области разоблачили цех по незаконному производству алкоголя и спирта. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает УНН.

Уточняется, что цех устроил гражданин Украины. Он осуществлял незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта.

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Цитата

"Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых выявлено 32 пластиковые емкости по 1000 литров каждая с прозрачной жидкостью с характерным резким запахом спирта общим объемом более 29 тыс. л, ориентировочной стоимостью свыше 7,6 млн грн", - рассказали правоохранители, добавляя, что сейчас решается вопрос о наложении ареста и назначении экспертиз отобранных образцов продукции.

Напомним

На днях сразу в нескольких областях Украины было выявлено фальсифицированный алкоголь под известными брендами.

Отметим, что директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов советует покупать алкоголь проверенных производителей на официальных интернет-платформах или в сетевых крупных магазинах, чтобы не стать жертвой фальсификаторов и сохранить свою жизнь и здоровье.

Также эксперты добавляют, что следует избегать покупки алкоголя в тетрапаках, например, ведь официальные производители качественной алкогольной продукции не используют такое упаковки. К тому же в основном подделывают именно дорогую импортную продукцию.

Среди популярных украинских алкогольных брендов, качеству продукта которых украинцы доверят больше всего, такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед"(ТМ "Немирофф"), ЛВЗ PRIME (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Источник: УНН
Теги: Украина, алкоголь, фальсификат
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