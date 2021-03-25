Умерший провизор в Черновцах имел COVID-19

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черновцах у провизора аптеки военного госпиталя, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили COVID-19. Он мог инфицироваться до вакцинации. Об этом журналисту УНН сообщила руководительница областного лабораторного центра Наталья Гопко.

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На вопрос, действительно ли у провизора, который вчера умер, обнаружили COVID-19 Гопко ответила: "Да, мы получили результаты ПЦР-тестирования и выявлено РНК-вируса".

Детали

Также она подтвердила, что COVID-19 подтверждено у нескольких коллег мужчины с которыми он ранее вакцинировался от коронавируса.

"Подтверждено контакт с одной из коллег у которой COVID-19 было обнаружено ранее, буквально за пять дней до вакцинации. Заболевания констатировано на шестой день после последнего контакта с подтвержденным случаем COVID-19 у коллеги. И еще у нескольких коллег также подтверждено (COVID-19 - ред.)", - рассказала Гопко.

Она добавила, что провизор мог инфицироваться COVID-19 до вакцинации.

"По срокам от последнего контакта с подтвержденным случаем COVID-19 до дня вакцинации - это как раз в пределах инкубационного периода", - сказала Гопко.

Что было раньше

24 марта в городской клинической больнице в Черновцах зафиксировано смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.

Дополнение

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксировано смерть военной. Сообщалось, что она 21 марта вакцинировалась от коронавируса.

А 24 апреля в Минздраве сообщили, что причина смерти военной - острая сердечно-сосудистая недостаточность.