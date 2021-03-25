Официально: Николаевская область 27 марта переходит в "красную" зону

КИЕВ. 25 марта. УНН. С субботы, 27 марта, Николаевская область войдет в зону с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.





Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"По результатам Государственная комиссия решила установить: - с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Дополнение

В 19 регионах Украины по состоянию на 25 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки в этот перечень попали еще две области. Уже 10 областей и Киев находятся в "красной" зоне за распространением коронавируса - добавились Николаевская и Черкасская области.