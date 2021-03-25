Открыто производство из-за пожара в соцгородке на Закарпатье

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители открыли производство по факту пожара в соцгородке в поселке Теребля, которое предназначалось для переселенцев из зоны стихийного бедствия в Солотвино. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

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"Открыли производство по ч.2 ст. 194 УК, то есть умышленное повреждение чужого имущества путем поджога", - рассказали в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что предварительной причиной пожара может быть поджог сухой травы вблизи соцгородка.

Что было раньше

Вчера, 24 марта произошел пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский" в с. Теребля Тячевского района Закарпатской области.