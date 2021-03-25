Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8070

Открыто производство из-за пожара в соцгородке на Закарпатье

Открыто производство из-за пожара в соцгородке на Закарпатье

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители открыли производство по факту пожара в соцгородке в поселке Теребля, которое предназначалось для переселенцев из зоны стихийного бедствия в Солотвино. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Цитата

"Открыли производство по ч.2 ст. 194 УК, то есть умышленное повреждение чужого имущества путем поджога", - рассказали в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что предварительной причиной пожара может быть поджог сухой травы вблизи соцгородка.

Что было раньше

Вчера, 24 марта произошел пожар в двух многоквартирных жилых домах ЖК "Солотвинский" в с. Теребля Тячевского района Закарпатской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, пожары, Ужгород и Закарпатье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.