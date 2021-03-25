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Сущестовало с 18-го века: в Черниговской области исчезло село

Сущестовало с 18-го века: в Черниговской области исчезло село

КИЕВ. 25 марта. УНН. В начале марта в селе Блешня Черниговской области умер последний житель - начиная с 2000 года в регионе с учета сняли 30 населенных пунктов. Об этом сообщает Суспильне, пишет УНН.

Детали

С начала 1990-х годов из шести сел Орликовского сельсовета, к которому относилось село Блешня, вымерли три.

Издание отмечает, что в двух поселках сельсовета Мхи и Барановка, из оставшихся проживает по полтора десятка человек.

Справка

Самое большое по площади село в Украине - Космач - 84,309 км².

Самое большое село Украины по количеству населения - Софиевская Борщаговка, более 30 000 человек.

Добавим

Население в Украине по итогам первого месяца этого года достигало 41,55 млн человек, сократившись за январь на 33,5 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, население, Чернигов и Черниговская область, исчезновение
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