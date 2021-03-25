МХП выплатит 30 млн долларов дивидендов
КИЕВ. 25 марта. УНН. Совет директоров компании МХП принял решение выплатить за 2020 год 30 млн долларов дивидендов или 0,2803 дол. за акцию. Об этом говорится в годовом отчете компании, передает УНН.
Согласно отчету, выплата дивидендов планируется на апрель этого года.
“Я хочу поблагодарить наших людей за их огромные усилия и преданность, которую они продемонстрировали в этом году; пандемия COVID-19 — это событие „черного лебедя“, и я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовам, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем.
2020 оказался по крайней мере таким же сложным, как 2019; однако кризисы также представляют возможности. В течение года мы продолжали совершенствовать эффективность наших бизнес-процессов одновременно с тем, как Группа придерживалась стратегии преобразования с сырьевой компании в устойчивую кулинарную компанию, запуская ряд пилотных проектов в течение 2020 года”, — отметил исполнительный директор, основатель МХП Юрий Косюк.
Справка УНН: МХП — ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.