В СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко

КИЕВ. 25 марта. УНН. По делу о незаконном вооруженном формировании, в причастности к которому подозревают бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", будут объявлены новые подозрения. Об этом сообщил руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Подозрения еще будут, потому что нами ... назначен ряд специальных исследований и экспертиз по результатам которых будут объявляться подозрения другим представителями этого незаконного формирования", - сказал Головаш.

По его словам, на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые "фактически возглавляли различные направления этой ЧВК".

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".