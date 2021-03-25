Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Шевченко и Семенченко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня вечером планирует рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и Евгению Шевченко, который известен широкой публике, как "внештатный агент НАБУ" и другим двум фигурантам, подозреваемым в создании не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования. Об этом сообщил начальник департамента Офиса Генпрокурора Ян Стрелюк, передает корреспондент УНН.

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"Вчера сообщено о подозрении шести лицам по ст. 260 УК - создание, участие, а у некоторых лиц и руководство незаконными вооруженными формированиями. Уже сегодня двум из этих 6 человек дополнительно сообщено о подозрении в ст.333 ч. 2 УК - это незаконное перемещение товаров и нарушение международных правил их перемещения в составе организованной группы", - рассказал Стрелюк.

Детали

По его словам, наказание по этим статьям предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

"Сегодня в Печерском районном суде рассматривается ходатайство об избрании четырем из этих лиц меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Стрелюк.

Руководитель Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Олег Головаш добавил, что меру пресечения сегодня планируют избрать Семенченко и Шевченко.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным прессс-лужбы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".



