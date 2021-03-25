Германия выдала России украинца, которого обвиняют в мошенничестве

КИЕВ. 25 марта. УНН. Германия выдала России гражданина Украины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, пишет УНН.

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"Добиться выдачи обвиняемых удалось благодаря большому объему проделанной работы, из-за тесного взаимодействия с немецкими коллегами, а также оперативному представлению Генеральной прокуратурой запрашиваемых немецкой стороной дополнительных сведений и гарантий. Федеральной службе исполнения наказаний и Национальному центральному бюро Интерпола МВД поручено доставить обоих обвиняемых на территорию России", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Детали

Один из них - гражданин Словакии Димитрий Леоненко, обвиняемый в России в гибели человека в ДТП, которое произошло в марте 2017 года. В сентябре 2020 года его задержали в Германии.

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Германия также удовлетворила запрос об экстрадиции гражданина Украины Виталия Почепы, обвиняемого в мошенничестве.

По информации Генпрокуратуру России, Почепа в марте 2018 года в Москве, действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путем совершил хищение денежных средств ООО "АЛКОПРОМ".

"В сентябре 2019 года в связи с сообщением НЦБ Интерпола Германии о его задержании Генпрокуратурой России был направлен запрос об экстрадиции", - добавили в пресс-службе ведомства России.