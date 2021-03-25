Пытался спасти собаку, которая провалилась под лед: в Харьковской области утонул подросток

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Харьковской области 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Детали

Сообщение о происшествии на водоеме в селе Кучеровка поступило в Купянский районный отдел полиции 24 марта в 10:40.

По адресу полицейские выяснили, что на берегу реки Оскол 62-летний мужчина со своим 15-летним внуком выгуливали собаку. Во время прогулки животное провалилось под лед.

Сначала мужчина пытался его спасти, но провалился под лед. Тогда несовершеннолетний внук стал помогать дедушке и также ушел под лед.

Впоследствии мужчина смог выбраться на берег реки, парень погиб.

Как отметили правоохранители, следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "бытовой несчастный случай".

Дополнение

Из Русановской протоки в Киеве спасатели вытащили молодую женщину и собаку. Выяснилось, что женщина провалилась под лед, спасая собаку.