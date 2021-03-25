Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,87 0,1411  EUR: 32,94 0,0060 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
11235

Пытался спасти собаку, которая провалилась под лед: в Харьковской области утонул подросток

Пытался спасти собаку, которая провалилась под лед: в Харьковской области утонул подросток

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Харьковской области 15-летний парень с дедушкой пытались спасти свою собаку, которая провалилась под лед. Мужчина смог выбраться на берег водоема, а его внук утонул. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Детали

Сообщение о происшествии на водоеме в селе Кучеровка поступило в Купянский районный отдел полиции 24 марта в 10:40.

По адресу полицейские выяснили, что на берегу реки Оскол 62-летний мужчина со своим 15-летним внуком выгуливали собаку. Во время прогулки животное провалилось под лед.

Сначала мужчина пытался его спасти, но провалился под лед. Тогда несовершеннолетний внук стал помогать дедушке и также ушел под лед.

Впоследствии мужчина смог выбраться на берег реки, парень погиб.

Как отметили правоохранители, следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "бытовой несчастный случай".

Дополнение

Из Русановской протоки в Киеве спасатели вытащили молодую женщину и собаку. Выяснилось, что женщина провалилась под лед, спасая собаку.

Источник: УНН
Теги: подростки, собака, утопление, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.