АРМА ищет управляющего для части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление": какие требования

КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило о начале конкурсного отбора управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Цитата

"На конкурс по поиску управляющего выставлены объекты недвижимого имущества, здания и сооружения, технологические объекты и линейные участки, непосредственно задействованные в обеспечении деятельности нефтепровода, который проходит по территории Закарпатской, Львовской, Ровенской и Житомирской областей. Прием документов для участия в конкурсе продлится до 15 ч 45 мин 9 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

В АРМА обратили внимание на дополнительные требования к украинским компаниям, которые изъявят намерение побороться за право управлять нефтепродуктопроводом, в частности наличие лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Украины, а также не менее 5 лет опыта соответствующей деятельности.

В то же время до определения победителя конкурса и начала им мер по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

Добавим

23 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества нефтепродуктопровода.

Контекст

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

19 февраля Рада национальной безопасности и обороны поручила правоохранительным органам провести выяснения обстоятельств, при которых часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, аффилированных с двумя гражданами Украины.