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"Внештатный агент НАБУ" Шевченко прибыл в суд для избрания меры пресечения

"Внештатный агент НАБУ" Шевченко прибыл в суд для избрания меры пресечения

Евгений Шевченко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Евгений Шевченко, известный широкой публике как "внештатный агент НАБУ", приехал в Печерский районный суд Киева для избрания ему меры пресечения. Шевченко подозревают в создании частной военной компании и поставке военных товаров из РФ, передает корреспондент УНН.

Детали

Шевченко заявил журналистам, что связывает это дело с его интервью по "вагнеровцам" Bellingcat.

Так, суд сегодня планирует рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ".

Напомним, в СБУ заявили, что будут новые подозрения по делу о ПВК Семенченко.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, НАБУ
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