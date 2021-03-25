В Донецкой области сообщили о подозрении директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой боевиков

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители заочно сообщили о подозрении в финансировании терроризма директору предприятия, которое обеспечивало спецодеждой членов подконтрольных России незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пишет УНН.

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"Во время досудебного расследования установлено, что директор одного из частных предприятий, которое расположено в г. Донецке, с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений, входящих в состав НВФ РФ", - сообщают в прокуратуре.

Детали

48-летняя предпринимательница живет на территории временно оккупированного Донецка.

В прокуратуре отмечают, что подозреваемая организовывала и исполняла заказ представителей так называемого силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых налогов и сборов для псевдобюджета "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков.

"Указанное предприятие обеспечивало одеждой работников "МЧС ДНР", "Министерства внутренних дел ДНР", "Министерства государственной безопасности ДНР", "Генеральной прокуратуры ДНР", "Министерство юстиции ДНР", "Администрации Главы ДНР", - резюмируют правоохранители.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который работал на "спецслужбу" террористической организации "ДНР".