Байден заявил о готовности баллотироваться на второй срок

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, ее трансляция велась на YouTube-канале Белого дома, пишет УНН.

Детали

По словам Байдена, он ожидает, что будет бороться за переизбрание в 2024 году. При этом он вспомнил своего предшественника Дональда Трампа.

"Боже, я по нему так скучаю", - заявил он с сарказмом.

Глава государства добавил, что вице-президент Камала Харрис "отличный партнер", а потому они могли бы также идти на выборы в одной команде. В то же время на уточняющие вопросы Байден указал, что не может себе представить, как будет развиваться политическая ситуация в стране в то время и будет ли он бороться с Трампом.

Байден стал президентом 20 января 2021 года. На посту президента он находится только 65 дней.

Добавим

Недавно президент США Джо Байден попал в курьезную ситуацию. Поднимаясь по трапу самолета, он несколько раз споткнулся и упал. В ответ Белый дом сообщил о хорошем самочувствии президента США Джо Байдена после инцидента на трапе самолета.