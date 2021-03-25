Зеленский ввел в действие санкции против 19 компаний в сфере недропользования

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"...", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования", - информирует ОПГ.

Дополнение

Так, принято решение о санкциях в отношении компаний: Гиоконект, "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надравестгруп", "Бест ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Ейджин марка", "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнол Ойл", "Профиннафт", "Бестгеотек".

Совет национальной безопасности и обороны принял решение провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами.