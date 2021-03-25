Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США
КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый номер женского тенниса Элина Свитолина провела стартовый поединок на соревнованиях категории WTA-1000 на кортах в Майами, передает корреспондент УНН.
Детали
В первом сете второй круг турнира два брейка от американки Шеелби Роджерс привели к проигрышу Свитолиной 3:6. Ряд брейков от обеих теннисисток во втором сете превратились в преимущество Свитолиной - 7:5. В решающей партии Свитолина выиграла два гейма на чужой подаче и праздновала выигрыш 6:3.
Матч длился два с половиной часа за которые Свитолина сделала восемь эйсов при 5 двойных ошибках.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина установила национальный рекорд по количеству побед на турнирах "Grand Slam"
Отметим, что соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу турнира с призовым фондом в 3,2 млн долл., стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0.
Дополнение
Действующей чемпионкой турнира является первая сеяная нынешних соревнований австралийка Эшли Барти.