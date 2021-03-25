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Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США

Теннис: Свитолина победила на старте турнира WTA-1000 в США

КИЕВ. 25 марта. УНН. Первый номер женского тенниса Элина Свитолина провела стартовый поединок на соревнованиях категории WTA-1000 на кортах в Майами, передает корреспондент УНН.

Детали

В первом сете второй круг турнира два брейка от американки Шеелби Роджерс привели к проигрышу Свитолиной 3:6. Ряд брейков от обеих теннисисток во втором сете превратились в преимущество Свитолиной - 7:5. В решающей партии Свитолина выиграла два гейма на чужой подаче и праздновала выигрыш 6:3.

Матч длился два с половиной часа за которые Свитолина сделала восемь эйсов при 5 двойных ошибках.

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Отметим, что соперницей Элины Свитолиной по третьему кругу турнира с призовым фондом в 3,2 млн долл., стала россиянка Екатерина Александрова (WTA 34). Свитолина ведет в статистике личных встреч 2:0.

Дополнение

Действующей чемпионкой турнира является первая сеяная нынешних соревнований австралийка Эшли Барти.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
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