В Славянске школьницу избили сверстницы, потому что не смогли поделить парня

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Славянске Донецкой области 14-летнюю школьницу избили 2 сверстницы. Потерпевшая рассказала, что конфликт между ними произошел из-за парня. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, пишет УНН.

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“В полицию обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили 2 малознакомые девушки. Сама девушка объяснила, что конфликт между сверстницами произошел из-за парня. Полицейские проводят следственные действия и собирают материалы, чтобы поставить девушек на профилактический учет”, — рассказали полицейские.

Детали

Сведения о указанном события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Кроме того, к административной ответственности по ст. 184 “Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей” Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекаются родители двух несовершеннолетних, которые избили девушку.

Полицейские проводят следственные действия и собирают материалы для постановки девушек на профилактический учет.

В полиции призвали родителей быть внимательными и ответственными по отношению к своей семье, уделять достаточное внимание своим детям и их проблемам.

Добавим

В столице несовершеннолетние девушки избили знакомую школьницу и сняли это на видео, которое выложили в Интернет.