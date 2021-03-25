В Днепре COVID-19 умерла бывшая заключенная нацистского концлагеря

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Днепре от осложнений, вызванных COVID-19, на восемьдесят шестом году жизни умерла бывшая заключенная нацистского концлагеря. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Информацию подтвердила внучка женщины Антонина Черевко.

Еще будучи ребенком, Людмила Кочержина пережила принудительный вывоз в Германию. Ее родители прошли сталинские концлагеря в сороковые годы, а дед, отец матери, был репрессирован советской властью в 1938-м году.

Почти 30 лет Кочержина возглавляла днепропетровский отделения Украинского союза узников - жертв нацизма, занималась людьми с похожими на ее судьбами, собирала их истории. С началом войны в Донбассе она также активно помогала переселенцам.

Попрощались с Людмилой Кочержиною сегодня, 25 марта. Вечер ее памяти отложили из-за карантина, его планируют провести 28 апреля в Доме органной и камерной музыки в Днепре.

Напомним

На 55-м году жизни от осложнений после коронавирусной болезни скончался митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (в миру - Владислав Васильевич Махота).

В Черновцах у провизора аптеки военного госпиталя, который 24 марта умер из-за инсульта, обнаружили COVID-19. Он мог инфицироваться к вакцинации.