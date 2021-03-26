Фантастический прогресс: президент УЕФА оценил выступления “Шахтера”

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент УЕФА Александр Чеферин в эксклюзивном интервью “Shakhtar News” поделился мнением относительно выступлений “Шахтера” и затронул тему реформы Лиги чемпионов, передает УНН.

Детали

По мнению главы УЕФА, “горняки” демонстрируют фантастический прогресс в игре не на своем стадионе.

Цитата

“Да,” Шахтер “демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы прошлого сезона — некоторые матчи были просто замечательными! У вас отличная команда, насколько я слышал, замечательный президент и хороший директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится „Шахтер“. Надеюсь, что команда очень успешно выступать и в будущем. Клуб хорошо развивается, особенно учитывая то, что до сих пор не имеет возможности играть дома. Значительно труднее постоянно передвигаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо ”, - подчеркнул Чеферин.

О реформе Лиги чемпионов: “сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с внедрением реформы их станет 36. То есть преодолеть квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Однако мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: вы будете еще больше шансов пройти, ведь больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или не понимают смысла реформы ”.

Стоит напомнить

В этом сезоне “Шахтер” остановился на стадии 1/8 финала Лиги Европы, уступив там “Роме”.