КНДР заявила о запуске двух тактических ракет

КИЕВ. 26 марта. УНН. Северная Корея заявила, что провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Недавно разработаны две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 600 километров в Восточное море, чтобы нанести удар по точке, которую назначил Север, и могут нести боеголовку весом до 2,5 тонн.

Добавляют, что глава КНДР Ким Чен Ын не курировал испытания ракет. Их запустили 25 марта, через четыре дня после того, как в воскресенье страна выпустила две крылатые ракеты в Желтом море.

Напомним

Ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдена и его администрации. Американские чиновники отмечают, что запуски ракет не нанесли вреда и рассматриваются скорее как символическое демонстрации силы, чем для нанесения вреда или поражения каких-либо конкретных целей.