Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
В Раде начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
1995

КНДР заявила о запуске двух тактических ракет

КНДР заявила о запуске двух тактических ракет

КИЕВ. 26 марта. УНН. Северная Корея заявила, что провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Недавно разработаны две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 600 километров в Восточное море, чтобы нанести удар по точке, которую назначил Север, и могут нести боеголовку весом до 2,5 тонн.

Добавляют, что глава КНДР Ким Чен Ын не курировал испытания ракет. Их запустили 25 марта, через четыре дня после того, как в воскресенье страна выпустила две крылатые ракеты в Желтом море.

Напомним

Ранее сообщалось, что Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдена и его администрации. Американские чиновники отмечают, что запуски ракет не нанесли вреда и рассматриваются скорее как символическое демонстрации силы, чем для нанесения вреда или поражения каких-либо конкретных целей.

Источник: УНН
Теги: ракета, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.