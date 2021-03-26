ЕС блокирует экспорт вакцин AstraZeneca, пока компания не выполнит обещаний по поставкам

КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидеры ЕС выразили разочарование в связи с огромным дефицитом контрактных поставок вакцин от AstraZeneca против COVID-19, поскольку третья волна инфекций выросла по всей Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на то, что программы прививок в ЕС значительно отстают от программ Великобритании и США, руководитель блока предупредил, что экспорт вакцин британско-шведской компанией будет заблокирован, пока она не выполнит обещания в поставках в ЕС

Цитата

“Компания должна догнать, должна выполнить контракт, заключенный с европейскими странами-членами, прежде чем она сможет снова заняться экспортом вакцин”, — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

С 300 млн доз, которые должны быть доставлены в страны ЕС до конца июня, Astrazeneca планирует доставить только 100 млн.

На этой неделе Европейская Комиссия обнародовала планы усиления надзора за экспортом вакцин. Это позволило расширить возможности блокирования поставок в страны с высокими показателями прививки.

Напомним

Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18200000 человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества.

Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.