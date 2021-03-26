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ЕС блокирует экспорт вакцин AstraZeneca, пока компания не выполнит обещаний по поставкам

ЕС блокирует экспорт вакцин AstraZeneca, пока компания не выполнит обещаний по поставкам

КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидеры ЕС выразили разочарование в связи с огромным дефицитом контрактных поставок вакцин от AstraZeneca против COVID-19, поскольку третья волна инфекций выросла по всей Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на то, что программы прививок в ЕС значительно отстают от программ Великобритании и США, руководитель блока предупредил, что экспорт вакцин британско-шведской компанией будет заблокирован, пока она не выполнит обещания в поставках в ЕС

Цитата

“Компания должна догнать, должна выполнить контракт, заключенный с европейскими странами-членами, прежде чем она сможет снова заняться экспортом вакцин”, — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

С 300 млн доз, которые должны быть доставлены в страны ЕС до конца июня, Astrazeneca планирует доставить только 100 млн.

На этой неделе Европейская Комиссия обнародовала планы усиления надзора за экспортом вакцин. Это позволило расширить возможности блокирования поставок в страны с высокими показателями прививки.

Напомним

Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18200000 человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества.

Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.

Источник: УНН
Теги: экспорт, ЕС, вакцина, запрет
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