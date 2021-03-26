Бразилия зафиксировала более 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 26 марта. УНН. Бразилия зарегистрировала рекордные 100 158 новых случаев коронавируса в сутки 25 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рекордное количество больных, а также еще 2 777 смертей от COVID-19, было зафиксировано через день после того, как Бразилия превысила 300 000 смертей в результате пандемии, что является худшей в мире смертностью после Соединенных Штатов.

Вспышка Бразилии установила еженедельные рекорды из-за неравномерного распространения вакцин, отсутствие национальной координации и новый инфекционный вариант. Критики, в том числе высшие законодатели, связанные с президентом, все чаще обвиняют президента Жаира Болсонаро в том, что он не справился с пандемией.

Болсонаро, который поставил под сомнение “спешка” покупать вакцины прошлого года, пообещал активизировать прививки страны, ориентируясь на 1000000 суточных доз по сравнению с примерно 350 000 в день на прошлой неделе.

По данным ВОЗ, в Бразилии зафиксировали 12 324 765 случаев коронавируса, 303726 человек умерли.

Дополнительно

Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать покупке Бразилией российской вакцины от нового коронавируса “Спутник V” в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию “дурному влиянию” на государства Северной и Южной Америки.

В связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных коронавируса в Бразилии, президент Жаир Болсонаро в понедельник подтвердил, что он назначит Марсело Кейроги на должность заместителя министра здравоохранения Эдуардо Пазуеллу.