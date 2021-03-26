Pfizer и BioNTech начали тестирование вакцины на детях

КИЕВ. 26 марта. УНН. Компании Pfizer и BioNTech начали тестировать вакцину от коронавирусной инфекции на детях в возрасте до 12 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на Rueters.

Детали

К началу 2022 компании планируют расширить применение препарата для детей. В испытаниях вакцины примут участие дети в возрасте от шести месяцев.

По словам представителя Pfizer Шарон Кастильо, первые дозы вакцины дети получили уже в среду, 24 марта.

Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех различных дозах - 10, 20 и 30 мкг - в исследовании фазы I / II с участием 144 участников.

Вакцина Pfizer / BioNTech была разрешена регулирующими органами США в конце декабря для людей в возрасте 16 лет и старше.

Напомним

Sinovac заявила, что ее вакцина от COVID-19 безопасная для детей в возрасте от 3 до 17 лет, основываясь на предварительных данных, которые представила регулирующим органам.