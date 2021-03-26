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26 марта 2021, 05:45 • Златослава Максымук • 4215
В Алабаме в результате торнадо погибли 5 человек
КИЕВ. 26 марта. УНН. В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 5 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Информируют, что угроза торнадо сохраняется в большей части севере штата Алабама, включая города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл. По данным Национальной метеорологической службы США, в штате фиксируют семь торнадо.
Смерч повредил не менее 30-50 домов и зданий в городе Пелхэм. Почти 55 000 жителей остались без электричества на юго-востоке, в Алабаме - более 36 000.
Напомним
В семи штатах США в результате экстремальных холодов и снежных бурь погибло 58 человек.
Источник: УНН
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