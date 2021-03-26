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В Алабаме в результате торнадо погибли 5 человек

В Алабаме в результате торнадо погибли 5 человек

КИЕВ. 26 марта. УНН. В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 5 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Информируют, что угроза торнадо сохраняется в большей части севере штата Алабама, включая города Бирмингем, Таскалуса и Хантсвилл. По данным Национальной метеорологической службы США, в штате фиксируют семь торнадо.

Смерч повредил не менее 30-50 домов и зданий в городе Пелхэм. Почти 55 000 жителей остались без электричества на юго-востоке, в Алабаме - более 36 000.

Напомним

В семи штатах США в результате экстремальных холодов и снежных бурь погибло 58 человек.

Источник: УНН
Теги: смерчи, США
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