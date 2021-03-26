Новости: Экономика
26 марта 2021, 06:45 • Златослава Максымук • 8055
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на 26 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.969800 грн за доллар;
33.033700 грн за евро;
0.366840 грн за российский рубль;
38.378800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 марта курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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