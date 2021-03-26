Стало известно имя самого полезного футболиста сборной Украины в матче с Францией

КИЕВ. 26 марта. УНН. Компания, которая занимается анализом спортивных результатов - "InStat Index", назвала полезного футболиста по итогам матча отбора на ЧМ-2022 с Францией (1: 1), передает УНН со ссылкой на "Zbirna.com".

Детали

Самым полезным игроком сборной Украины в выездном поединке с командой Франции (1: 1) по оценкам “InStat” стал защитник “сине-желтых” Александр Караваев. Рейтинг эффективности его игры составил 323 балла.

Кроме голевой передачи, защитник сборной Украины выиграл 60 процентов единоборств, совершил 11 отборов и перехватов. В тройку лучших игроков “сине-желтых” также вошли Николай Шапаренко (316) и Сергей Сидорчук (303), а самую высокую оценку в матче получил крайний защитник французов Эрнандес (351).

Справка

Караваев провел дебютный матч за национальную сборную в конце 2015 года против Македонии в которой сразу отметился результативным пасом. Всего в его активе 28 поединков и один гол за сборную Украины.