ООС: боевики 8 раз нарушали “режим тишины”

КИЕВ. 26 марта. УНН. За прошедшие сутки, 25 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, вблизи поселка Светлодарск, оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции наших защитников рядом населенного пункта майорских, оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пределах ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям защитников Украины по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним

В Донецкой области сообщили о подозрении директору предприятия, обеспечивало спецодеждой боевиков.