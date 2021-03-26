Президент Колумбии считает, что Америка должна помочь приобрести вакцины нуждающимся странам

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке считает, что США должны помочь приобрести вакцины странам Западного полушария, которые в этом нуждаются. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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“Распределение вакцин было неравномерным, и у нас есть страны, которые покупали вакцины, но они не смогли получить даже одну (дозу)”, — сказал Дуке во время онлайн-мероприятия, организованного аналитическим центром Атлантического Совета. Он добавил, что некоторые страны приобрели до шести раз больше, чем нужно для своего населения.

Поскольку Соединенные Штаты являются лидером в производстве вакцин, помощь в снабжении уколов может обеспечить их важным дипломатическим инструментом, сказал Дуке.

“Я думаю, что это также очень важный инструмент мягкой дипломатии, который можно очень хорошо использовать с другими странами. Я однозначно думаю, что США могут стать лидером в полушария, чтобы помочь странам, которые не получили вакцин”, - сказал он.

Дополнительно

Дуке заявляет, что отсутствие вакцин может привести к социальным беспорядкам. Колумбия заключила соглашения на 66,5 миллиона доз вакцин против коронавируса и ввела почти 1,4 миллиона доз.

Правительство надеется достичь 3 миллионов введенных доз до 17 апреля.

По данным ВОЗ, в Колумбии зафиксировали 2359942 случаев коронавируса, 62,519 человек умерли.

Напомним

Президент США Джо Байден планирует, что страна введет 200 млн доз вакцины против коронавируса к своему 100-го дня пребывания в должности.