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Президент Колумбии считает, что Америка должна помочь приобрести вакцины нуждающимся странам

Президент Колумбии считает, что Америка должна помочь приобрести вакцины нуждающимся странам

КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке считает, что США должны помочь приобрести вакцины странам Западного полушария, которые в этом нуждаются. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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“Распределение вакцин было неравномерным, и у нас есть страны, которые покупали вакцины, но они не смогли получить даже одну (дозу)”, — сказал Дуке во время онлайн-мероприятия, организованного аналитическим центром Атлантического Совета. Он добавил, что некоторые страны приобрели до шести раз больше, чем нужно для своего населения.

Поскольку Соединенные Штаты являются лидером в производстве вакцин, помощь в снабжении уколов может обеспечить их важным дипломатическим инструментом, сказал Дуке.

“Я думаю, что это также очень важный инструмент мягкой дипломатии, который можно очень хорошо использовать с другими странами. Я однозначно думаю, что США могут стать лидером в полушария, чтобы помочь странам, которые не получили вакцин”, - сказал он.

Дополнительно

Дуке заявляет, что отсутствие вакцин может привести к социальным беспорядкам. Колумбия заключила соглашения на 66,5 миллиона доз вакцин против коронавируса и ввела почти 1,4 миллиона доз.

Правительство надеется достичь 3 миллионов введенных доз до 17 апреля.

По данным ВОЗ, в Колумбии зафиксировали 2359942 случаев коронавируса, 62,519 человек умерли.

Напомним

Президент США Джо Байден планирует, что страна введет 200 млн доз вакцины против коронавируса к своему 100-го дня пребывания в должности.

Источник: УНН
Теги: США, Колумбия, вакцина, Коронавирус
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