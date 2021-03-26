Юлия Тимошенко: “Мотор Сич” — основание для международного конфликта, впереди китайские санкции к Украине

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что следят за развитием событий на “Мотор Сич”, а также впервые использовали формулировку о “требовании” к украинской власти о защите интересов китайских собственников контрольного пакета акций. Об этом пишет УНН.

Детали

Тем временем, украинские политики готовятся к резкому ухудшению отношений Украины со своим крупнейшим внешнеторговым партнером в случае завершения национализации запорожского предприятия.

Цитата

“Мы приняли к сведению соответствующие сообщения, — заявила сегодня на брифинге в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в ответ на вопрос о готовящейся национализации украинской компании, в которой китайским компаниям принадлежит контрольным пакет акций. — Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы”.

Так она прокомментировала последние события, связанные с национализацией “Мотор Сич”: передачу 100% акций компании государственному агентству АРМА по инициативе СБУ, включая контрольный пакет китайских компаний и около 19% акций тысяч миноритарных акционеров, а впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации “Мотор Сич”.

Реакция украинских политиков

Украинские политики ожидают жестких санкций со стороны КНР, в том числе ограничений в сфере торговли, которые могут подорвать шаткую экономическую стабильность в стране.

“Это начало напряженных международных отношений между Украиной и Китаем, — заявила лидер партии „Батькивщина“, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. — Я хочу напомнить и правительству, и президенту, и всем остальным: Китай покупает наши товары, наши услуги, нашу аграрную продукцию и многое другое. Китай может применить санкции к Украине и это будет означать, что мы потеряем миллиарды, не имея права торговать с Китаем и поставлять туда украинскую продукцию. Меня сильно пугает, что, не понимая последствий, машут шашкой направо и налево”, — сказала политик о действиях Украины в отношении ее крупнейшего торгового партнера.

Юлия Тимошенко призвала украинскую власть к цивилизованному диалогу с Пекином по проблематике “Мотор Сич” на высшем политическом и профессиональном уровне:

“Ситуация с „Мотор Сич“ — это основание для международного конфликта, необходимо немедленно начинать переговорный процесс, потому что Украина в одном шаге от санкций. [Украинская власть], как ребенок, хватающий горячую сковороду — она не знала, что будет ожог. Можно с 9-го этажа прыгнуть с криками „Ура!“, но закончится это смертью. Они сейчас каждый день спускают Украину с 9-го этажа”, — описала Юлия Тимошенко действия украинской власти и последствия национализации “Мотор Сич” для украино-китайских отношений.

Глава ВО “Свобода” Олег Тягныбок напомнил, что Киев предпринял противозаконные действия по блокированию нормального сотрудничества украинской “Мотор Сич” с компаниями из Китая по инициативе США, и отметил, что выплата компенсаций китайским компаниям может привести к значительным бюджетным потерям для Украины.

“Китайские инвесторы уже требуют (вдумайтесь в эту сумму!) 3,6 миллиардов долларов компенсации (за потерянные инвестиции, неполученную будущую прибыль и строительство вспомогательных объектов в Китае). Речь идет о более 10% всего годового бюджета Украины. Из каких средств и как это будет оплачено? Собирается ли власть обязать именно [бывшего владельца контрольного пакета акций „Мотор Сич“ Вячеслава] Богуслаева выплатить компенсацию Китаю в полном объеме?”, — рассказал политик.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО “Мотор Сич”.

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