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Во Львове с вокзала эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

Во Львове с вокзала эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва

КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове в ночь на 26 марта с железнодорожного вокзала станции "Львов" из-за сообщения о возможном взрыве эвакуировали 300 пассажиров и 30 работников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Детали

25 марта в 23:45 в полицию поступило анонимное сообщение: "На площади Дворцовой заложена взрывчатка, до взрыва осталось 37 минут".

"Проведенным обследованием территории железнодорожного вокзала станции "Львов" (пл. Дворцовая, 1) взрывчатых материалов, веществ, устройств не обнаружено. Из помещения вокзала эвакуированы 300 пассажиров и 30 человек персонала. Движение поездов не останавливалось", - указали в ОГА.

Проведенными ГУ НП мероприятиями было установлено, что к этому преступлению причастен житель города Дрогобыч 1989 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнение

Президент подписал закон об усилении наказания для псевдоминеров.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование, вокзал, взрывы
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