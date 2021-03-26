Германия ужесточила наказание за сексуальные преступления в отношении детей

КИЕВ. 26 марта. УНН. Немецкий бундестаг принял новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми. Нововведения предусматривают, что насилие над несовершеннолетними всегда будет квалифицировано как преступление и караться лишением свободы на срок не менее одного года. Кроме того, будут значительно ужесточены наказания за детскую порнографию. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Полиция и органы прокуратуры ФРГ получат более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит надзорным органам более пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых. В семейном судопроизводстве позиция детей тоже усиливается. Так, им обязательно будет оказано юридическое сопровождение.

Принятие закона стало ответом на то, что в ФРГ недавно была раскрыта масштабная немецкоязычная онлайн-сеть педофилов, которая насчитывает около 30 тыс. анонимных пользователей. Кроме того, данные Европола свидетельствуют о том, что во время пандемии коронавируса существенно возросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в интернете по отношению к детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей

В 2019 году в Германии было возбуждено более 12 тыс. уголовных дел, связанных с детской порнографией: это вдвое больше, чем в 2016 году. Кроме того, 16 тыс. дел были заведены в целом по факту сексуального насилия над несовершеннолетними.

Добавим

В 2020 году в Украине от сексуального насилия пострадали 410 детей, в этом - уже 70.