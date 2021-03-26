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В Карпатах, катаясь на лыжах, травмировался ребенок

В Карпатах, катаясь на лыжах, травмировался ребенок

КИЕВ. 26 марта. УНН. В украинских Карпатах, на горе Высокий Верх во Львовской области, во время катания на лыжах травмировался ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Детали

Инцидент произошел 25 марта.

На горе Высокий Верх травмы получили двое туристов-лыжников. Так, травму левой ноги получила женщина, 1984 года рождения, из Полтавской области. А девочка, 2008 года рождения, из Киева, травмировала левую руку.

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Дополнение

Горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрыли на карантин до 27 марта.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, дети, Карпаты, ГСЧС
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