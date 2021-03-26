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Дело ПриватБанка: бывшей топ-менеджеру разрешили выйти под залог в 50 миллионов

Дело ПриватБанка: бывшей топ-менеджеру разрешили выйти под залог в 50 миллионов

КИЕВ. 26 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к бывшей заместителю главы правления "ПриватБанка" Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн грн. Ее подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Следственный судья постановила избрать подозреваемой Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере 50 млн 1290 грн", - сказала судья.

Детали

Кроме того, на подозреваемую возложили следующие обязанности:

  • прибывать в орган досудебного следствия, к прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Дополнение

Ранее ВАКС применил к бывшей начальнице департамента межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежды Конопкиной меру пресечения в виде залога в размере 27,44 млн грн.

Как сообщал УНН, детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим главе правления - до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

Это не первый эпизод дела ПриватБанка. В другом подозрения сообщили также трем людям, в частности, экс-замглавы правления ПриватБанка Владимиру Яценко, которого детективы НАБУ перехватили в аэропорту "Борисполь", когда он пытался бежать.

Позже ВАКС на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52,2 млн грн. Впоследствии за него внесли залог.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, залог, Антикоррупционный суд
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