В Киеве за сутки обнаружили 1164 больных коронавирусом, умерли 37 человек

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1164 больных коронавирусом. Умерли 37 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

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“Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, не улучшается и остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. 1164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 37 человек — 19 женщин и 18 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3235 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 157 767”, — сообщил Кличко.

Детали

Так, среди тех, кто заболели 650 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 28 девочек от одного до 17 лет, а также 461 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет и 25 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 112 пациентов. А также — 675 больных — с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 787 человек.

Выздоровел за сутки в Киеве 431 человек. Всего коронавирус преодолели 104 153 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 250, в Днепровском — 205, и в Деснянском районе — 202 случая.

Справка

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, — 18,1 тысячи, антирекорд. Госпитализаций в сутки — 4,8 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 326.