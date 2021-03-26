Акции в поддержку Стерненка поддерживают менее 30% украинцев - опрос

КИЕВ. 26 марта. УНН. Около 45% украинцев не поддерживают протестные акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта, передает УНН.

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“43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Сергея Стерненка, 23% поддерживают, но не хотят принимать в них участие, 4% и поддерживают, и готовы участвовать. Безразлично к ним относятся 21% опрошенных. За три недели выросло количество тех, кто не поддерживает эти акции”, — сообщается по результатам опроса.

Отмечается, что 74% слышали об акции в поддержку Сергея Стерненка, в ходе которой было повреждено здание Офиса Президента (34% — много, 40% — что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом. Поддержали действия протестующих лишь 14%, не поддержали — 70%.

Также 65% считают, что нужно участников акции, повредивших здание Офиса Президента, заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения. Лишь 9% за то, что не надо реагировать на это.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021 года.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.

В МВД Украины со опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста человек — бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.