Пять украинских фильмов получили семь международных наград в 2020-2021 годах - Госкино

КИЕВ. 26 марта. УНН. Пять украинских лент получили международные награды в 2020-2021 годах. Об этом сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино в ответ на запрос “Радио Свобода”, передает УНН.

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“В 2021 году фильм Ирины Целик „Земля голубая, словно апельсин“ получил награду Cinema Eye Honors 2021 в категории Spotlight Award”, — говорится в ответе ведомства.

Детали

В 2020 году международные награды получили пять картин, среди них и нынешний победитель:

— “Земля голубая, слвно апельсин” Ирины Целик — “Приз за лучшую режиссуру” в конкурсе мирового документального кино на Кинофестивале независимого кино Сандэнс;

— “Плохие дороги” Натальи Ворожбит — отличие за лучшую новаторскую (инновационную) картину в секции “Неделя критики” на 77-м Винецийськом международном кинофестивале;

— “С завязанными глазами” Тараса Дроня — “Лучший фильм” конкурсной программы Competition 1-2 на 36-ом Варшавском международном кинофестивале;

— “Только Чудо” Елены Каретник — Международный кинофестиваль для детей и юношества “WonderFest” в Румынии в номинации “Лучшее визуальное решение и операторская работа”;

— “Этот дождь никогда не кончится” Алины Горловой — “Лучший фильм” конкурсной программы First Appearance на Международном кинофестивале документального кино в Амстердаме, а также награду “За лучший полнометражный фильм” на фестивале Festival dei Popoli во Флоренции.

Сообщается, что Госкино профинансировало 41 фильм в 2020 году. С 2007-го по 2020 год было профинансированно 470 лент.

В прокат в 2021 году вышли пять украинских фильмов, а в 2020 году — 28 картин.

Что было раньше

Как сообщал УНН, в конце прошлого года в Украине завершились съемки фильма украинского режиссера и бывшего политического заключенного Олега Сенцова “Носорог”.

Также напомним, Сенцов взял из бюджета на фильм “Носорог” 1 млн долл.