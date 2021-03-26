У Зеленского анонсировали заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Польши

КИЕВ. 26 марта. УНН. В понедельник, 29 марта, в формате видеоконференции состоится заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша. Об этом сообщает пресс-служба Главы украинского государства, передает УНН.

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"29 марта в формате видеоконференции состоится XXІX заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша. Во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Украины и Республики Польша, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Сообщается, что во время заседания будет согласован график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.

Сопредседателями Комитета являются заместитель руководителя Офиса Президента Украины, уполномоченный Президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный Президента Республики Польша по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский.

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