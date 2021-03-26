В Киеве заполненность коек в больницах достигает почти 77% - Кличко

КИЕВ. 26 марта. УНН. В столичных больницах сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом, 2700 человек - в тяжелом состоянии. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 77%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН.

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"Не уменьшается в столице количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах города - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнилось и течение болезни. У нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии, нуждающихся в кислородной поддержке, - сказал мэр. - Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом. Из них 41 ребенок. 2700 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3488 человек. под аппаратами ИВЛ - 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 77 процентов", - сообщил Кличко.

Детали

Городской голова отметил, что только за минувшие сутки в Киеве госпитализированы 787 человек. Это - больные коронавирусом, пациенты с подозрением на коронавирус и пациенты с пневмониями.

Вместе с тем, по словам мэра, столица на минувшей недели превысила эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ - на 22 процента.

"Это тоже влияет на заполняемость городских больниц. Ведь больные гриппом и ОРВИ также требуют внимания и помощи врачей", - сказал Кличко.

Что было раньше

По данным Минздрава, по состоянию на 23 марта в Украине средняя заполненность коек с кислородом составляла 55%. Однако есть регионы, где заполняемость вызывает большое беспокойство и напряжение.