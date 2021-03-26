Более 60% украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина при росте заболеваемости COVID-19

КИЕВ. 26 марта. УНН. Более 60% украинцев поддерживают введение “жесткого” карантина, если заболеваемость COVID-19 будет расти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта, передает УНН.

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“61% поддерживают введение „жесткого“ карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта — 56%). 37% — противоположного мнения. 68% за введение „жесткого“ карантина только в регионах, где ситуация с заболеваемостью опасна, 26% — за локдаун на всей территории Украины”, — сообщается по результатам опроса.

Также сообщается, что с начала месяца резко увеличилось количество тех, кто считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет.

“Сегодня так считают 68% опрошенных (в начале марта — 37%). 22% считают, что уровень не изменился, только 5% говорят, что он уменьшился”, — отмечается по результатам опроса.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0% Сроки проведения: 23-24 марта 2021 года.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,614 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 марта, — 18,1 тысячи, антирекорд. Госпитализаций в сутки — 4,8 тысячи. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 326.