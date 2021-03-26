Шкарлет: упреки в отмене ВНО являются фейками

КИЕВ. 26 марта. УНН. Внешнее независимое оценивание в Украине не планируют отменять, однако формат его проведения будет зависеть от эпидемической ситуации в стране. Об этом сказал на брифинге министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

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"Упреки в отмене внешнего независимого оценивания являются фейками. Сегодня ВНО является инструментом оценки знаний, усвоенных учеником во время обучения в школе", - сказал Шкарлет.

Детали

Говоря о планах трансформации ВНО, министр отметил, что в текущем году кардинальных изменений оценивания не стоит ожидать.

"Учитывая год пандемии, учитывая определенные непредсказуемые события по второй и третьей волне пандемии, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить для внешнего независимого оценивания - это лишь формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране", - добавил он.

Справка

Отметим, ранее в интервью украинским СМИ министр сообщал, что у МОН есть "наработки по трансформации ВНО". По его словам, оценку нужно оставить, но "в специфической форме".

Что было раньше

В МОН на этой неделе сообщили, что пробное ВНО, основная и дополнительная сессии внешнего независимого оценивания 2021 года состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.