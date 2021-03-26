Сейшельские острова открылись для туристов

КИЕВ. 26 марта. Власти Сейшельских островов с 25 марта открыли границы для иностранных туристов, отменив карантин и требование вакцинных сертификатов. Сейчас туда могут попасть туристы со всех стран, кроме Южной Африки. Об этом пишет Seychelles News Agency, сообщает УНН.

Детали

По информации издания, для въезда на острова нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Проходить карантин по прибытии не придется.

Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в департамент туризма и в департамент здравоохранения Сейшел.

Срок рассмотрения заявления не превышает шести часов.

От путешественников на Сейшелах только требуют соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и обязательную дезинфекции рук. Также можно будет свободно путешествовать островами, впрочем останавливаться придется в лицензированных местах размещения.

Среди авиакомпаний, которые сейчас предлагают билеты на Сейшелы, - Emirates, Qatar Airways, Air Seychelles, Aeroflot, Air Austral, EL AL/Arkia, Turkey Airlines, Ethiopian airline, Kenya Airways, Edelweiss Air, Etihad Airways, Condor.

Добавим

С 95 тыс. населения страны получили первую дозу вакцины 90%, а вторую дозу - 39% людей. В стране используют вакцины Sinopharm и AstraZeneca китайского производства.