Шкарлет объяснил, почему ГИА для учеников 11 классов пока не отменят

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ученики 11 класса будут сдавать ГИА в форме ВНО в этом году, ведь для того, чтобы его отменить, необходимо принятие отдельного закона. Об этом сказал на брифинге министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

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"Законодательством определено, что обязательным является прохождение Государственной итоговой аттестации уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, а также установлено, что Государственная итоговая аттестация должна осуществляться в форме внешнего независимого оценивания кроме отдельных случаев, определенных законодательством", - сказал Шкарлет.

"Это означает, что приказом Министерства образования и науки вопрос о государственной итоговой аттестации для получателей полного общего среднего образования, то есть 11 классов, решить невозможно. Это может быть исключительно принятый соответствующий закон", - добавил министр.

Детали

По его словам, на сегодня МОН обратилось к Президенту Украины с инициативой представить как первоочередной законопроект для упорядочения вопроса прохождения ГИА в форме ВНО получателям полного общего среднего образования.

Что было раньше

МОН на прошлой неделе сообщило, что ученики, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о "режиме чрезвычайной ситуации".