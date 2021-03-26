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Шкарлет объяснил, почему ГИА для учеников 11 классов пока не отменят

Шкарлет объяснил, почему ГИА для учеников 11 классов пока не отменят

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ученики 11 класса будут сдавать ГИА в форме ВНО в этом году, ведь для того, чтобы его отменить, необходимо принятие отдельного закона. Об этом сказал на брифинге министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Законодательством определено, что обязательным является прохождение Государственной итоговой аттестации уровня полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, а также установлено, что Государственная итоговая аттестация должна осуществляться в форме внешнего независимого оценивания кроме отдельных случаев, определенных законодательством", - сказал Шкарлет.

"Это означает, что приказом Министерства образования и науки вопрос о государственной итоговой аттестации для получателей полного общего среднего образования, то есть 11 классов, решить невозможно. Это может быть исключительно принятый соответствующий закон", - добавил министр.

Детали

По его словам, на сегодня МОН обратилось к Президенту Украины с инициативой представить как первоочередной законопроект для упорядочения вопроса прохождения ГИА в форме ВНО получателям полного общего среднего образования.

Что было раньше

МОН на прошлой неделе сообщило, что ученики, которые завершают получение начального (4-е классы) и базового общего среднего (9-е классы) образования, освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

В ведомстве пояснили, что решение принято в соответствии с правительственным распоряжением с марта прошлого года о "режиме чрезвычайной ситуации".

Источник: УНН
Теги: Украина, Минобразования, школьники, аттестация
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