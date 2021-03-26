Около 70% украинцев считают, что Украина должна добиваться возвращения оккупированного Крыма

КИЕВ. 26 марта. УНН. Около 70% украинцев считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта, передает УНН.

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“68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав Украины. 21% — за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль России. С 2014 года постепенно растет число тех, кто за возвращение Крыма в состав Украины”, — говорится по результатам опроса.

Также сообщается, что 45% поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым, 48% — не поддерживают.

“71% считают Россию агрессором в отношении Украины, 22% — противоположного мнения. Больше последних среди жителей Востока, избирателей партий Шария, Мураева и “Оппозиционная платформа — За жизнь”, — отмечается в опросе.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021 года.

Дополнение

В МИД Украины сообщали, что твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства.



В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.