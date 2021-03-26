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Незадекларированный участок в оккупированном Крыму: Тупицкий не пришел в суд на рассмотрение протоколов НАПК

Незадекларированный участок в оккупированном Крыму: Тупицкий не пришел в суд на рассмотрение протоколов НАПК

Александр Тупицкий

КИЕВ. 26 марта. УНН. Отстраненный председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился сегодня на рассмотрение протоколов, составленных НАПК в отношении него. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата

"Сегодня, 26 марта, в 10:00 должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве в отношении Александра Тупицкого. Судья должна была рассмотреть два протокола, составленные НАПК в феврале этого года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что протоколы касались действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КСУ по электронному декларированию и недекларирование участка в АР Крым.

"Однако, Александр Тупицкий не явился на заседание. Следовательно, суд не смог рассмотреть дело, ведь КУоАП предусматривает, что дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков составил 2 протокола в отношении судьи Конституционного Суда Украины (КСУ), бывшего Председателя КСУ Александра Тупицкого. Судья имел конфликт интересов из-за незадекларированного участка во временно оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, Украина, КСУ
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