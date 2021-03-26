СБУ изъяла у контрабандистов янтарь на более чем 11 млн гривен

КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность международной группировки контрабандистов янтаря. В ходе многоэтапной операции у злоумышленников изъято несколько партий "солнечного камня" более чем на 11 млн грн. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

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"Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях злоумышленников в целом было выявлено почти 1 тыс. 300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки янтаря, компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время они установили контрабандный канал и лица его организаторов.

"Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж участники группы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам", - отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности семерых жителей Ровенской области, которые скупали нелегально добытый янтарь.

Из части приобретенной продукции злоумышленники изготавливали ювелирные украшения на заказ иностранных клиентов. Для обработки камня они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины на изъятое имущество был наложен арест. Решается вопрос о сообщении подозрений участникам группировки.

Добавим

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальный сбыт оптовых партий янтаря-сырца крупных фракций в страны Восточной Азии. Стоимость ежемесячных партий достигала 2 млн грн.