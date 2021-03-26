НАПК составило еще один протокол на Тупицкого

КИЕВ. 26 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило еще один протокол в отношении отстраненного председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который отменил заседание КСУ, на котором должны были рассматривать обращение ГБР о совершении им проступка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб НАПК.

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"25 марта Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составил административный протокол в отношении отстраненного судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), что касается несообщения о наличии реального конфликта интересов", - говорится в сообщении.

Детали

По словам главы НАПК Александра Новикова, Тупицкий не сообщил КСУ о конфликте интересов, который возник у него на основании направления в Суд обращения ГБР о совершении им же дисциплинарного проступка.

"Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение", - отметил Новиков.

Суть нарушения

9 марта 2021 года в КСУ поступило обращение от заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований (ГБР).

В письме работник ГБР сообщал о совершении Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка, грубого и систематического пренебрежения своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи.

"Заместитель председателя КСУ Сергей Головатый, который в соответствии с ч. 7 ст. 33 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" является лицом, которое легитимно исполняет обязанности Председателя КСУ, своим распоряжением созвал специальное пленарное заседание КСУ. На заседание планировалось рассмотреть направление обращения ГБР на рассмотрение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ", - говорится в сообщении.

В НАПК отмечается, что со своей стороны Тупицкий, несмотря на отстранение от должности Председателя КСУ, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее выданное распоряжение Сергея Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КСУ на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Александр Тупицкий не сообщила о нем КСУ.

Дополнение

17 марта специальные пленарные заседания Конституционного Суда Украины по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении председателя суда Александра Тупицкого и заместителя председателя Сергея Головатого, который, кроме того сейчас является и.о. председателя КСУ, не состоялись.

29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Впоследствии этот срок был продлен.